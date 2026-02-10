Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 14:26

Врач предупредил о смертельной опасности длительной бессонницы

Врач Бабак: длительная бессонница увеличивает риск смерти от инфаркта на 19%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Длительная бессонница увеличивает риск смерти от инфаркта и инсульта на 19%, заявил aif.ru врач Сергей Бабак. По его словам, американские кардиологи назвали сон одним из наиболее важных правил сохранения сосудистого здоровья. Из-за недосыпа страдают не только сосуды и сердце, но и другие органы и системы, в том числе иммунная. По его словам, люди с бессонницей простужаются в два раза чаще.

У тех, кто спит меньше шести часов, увеличивается риск смерти от инфарктов и инсультов на 19%, а от любых причин — на 17%. Всего один добавленный час сна к шести часам сокращает риск развития метаболических нарушений на 13%, инфаркта — на 20%, гипергликемии — на 26%, — предупредил Бабак.

Он добавил, что семичасовый сон уменьшает смертность пациентов с болезнями периферических артерий. Среди людей с сахарным диабетом второго типа, которые полноценно спят, тоже зафиксирована самая низкая смертность.

Ранее врач Эдуард Якупов заявил, что бессонница нередко приводит к снижению либидо, хронической усталости, набору веса и тревожности. Он отметил, что гормональная система неразрывно связана с нервной. Когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или вовсе не спит, его организм пребывает в стрессе.

