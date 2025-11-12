Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:24

Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс

Врач Денисенко: стресс лучше всего заедать небольшим количеством шоколада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стресс лучше всего заедать небольшим количеством шоколада, рассказала KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко. Она отметила, что этот продукт способствует выработке «гормона радости».

Уже довольно давно ученые выяснили, что 40 г (четыре–пять долек) темного шоколада в день способны помочь справиться со стрессом. Вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс в организме эндорфинов — гормонов радости и удовольствия. Ну и добавить энергии утомленному организму, — рассказала Денисенко.

К другим полезным продуктам диетолог отнесла сельдерей, чеснок, солодку, жирную рыбу, ромашковый чай и орехи. По ее словам, их можно включить в рацион на постоянной основе и добавить другие методики расслабления.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова рассказала, что применение вакцины от стресса может привести к формированию зависимости. По ее словам, при использовании данного метода борьбы с тревогой также можно столкнуться с замедлением реакций организма.

стрессы
шоколад
диетологи
здоровье
