Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс Врач Денисенко: стресс лучше всего заедать небольшим количеством шоколада

Стресс лучше всего заедать небольшим количеством шоколада, рассказала KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко. Она отметила, что этот продукт способствует выработке «гормона радости».

Уже довольно давно ученые выяснили, что 40 г (четыре–пять долек) темного шоколада в день способны помочь справиться со стрессом. Вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс в организме эндорфинов — гормонов радости и удовольствия. Ну и добавить энергии утомленному организму, — рассказала Денисенко.

К другим полезным продуктам диетолог отнесла сельдерей, чеснок, солодку, жирную рыбу, ромашковый чай и орехи. По ее словам, их можно включить в рацион на постоянной основе и добавить другие методики расслабления.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова рассказала, что применение вакцины от стресса может привести к формированию зависимости. По ее словам, при использовании данного метода борьбы с тревогой также можно столкнуться с замедлением реакций организма.