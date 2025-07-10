Врач дала советы, как охладиться с помощью кондиционера без ущерба здоровью Врач Лепилова назвала ошибкой включать кондиционер сразу после прибытия домой

В жаркую погоду не рекомендуется включать кондиционер сразу по возвращению домой, заявила RT терапевт Полина Лепилова. Дело в том, резкий перепад температур может спровоцировать развитие простудных заболеваний.

Для охлаждения помещения часто используются кондиционеры. Если человек зашел разгоряченный с улицы, то прежде, чем включить прибор, следует подождать около 15 минут, чтобы позволить телу остыть естественным образом при комнатной температуре, — призвала Лепилова.

После этого она посоветовала установить температуру кондиционера так, чтобы разница между воздухом в помещении и на улице достигала не выше пяти-семи градусов. Важно также не находиться под прямым воздействием кондиционера. Это грозит переохлаждением локальных участков тела и спазмами в мышцах, заключила врач.

Терапевт Екатерина Сысоева ранее заявила, что для утоления жажды в жару следует пить сульфатную минеральную воду. Это позволит восполнить организму не только уровень жидкости, но и утраченные микроэлементы, такие как калий, натрий и магний.