Врач раскрыла, какие напитки помогут пережить аномальную жару

Для утоления жажды в жару следует пить сульфатную минеральную воду для восполнения не только уровня жидкости, но и электролитов, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева. По ее словам, во время потоотделения организм теряет важные микроэлементы, такие как калий, натрий и магний.

Повышенная температура воздуха летом усиливает потоотделение, организм теряет не только воду, но и важнейшие электролиты: калий, натрий, магний. Даже легкое обезвоживание может привести к снижению давления, головной боли, вялости и ухудшению концентрации внимания. Однако важно не только количество выпитой жидкости, но и ее качество. Нельзя сбрасывать со счетов и минеральную воду, она рекомендована при интенсивной потере пота. Слабоминерализованная вода — гидрокарбонатная, сульфатная — помогает восполнять запасы электролитов, — сказала Сысоева.

Она уточнила, что минерализация должна составлять до 1 г/л. Кроме того, отметила Сысоева, в жару не следует увлекаться холодной водой, так как она может вызвать спазм сосудов желудка и кишечника. По словам врача, в норме человек должен пить примерно 35–45 мл на каждый килограмм массы тела.

Любителям лечебных трав можно попробовать напитки из мяты, ромашки, шиповника, которые обладают мягким противовоспалительным и седативным действием. Особенно полезны охлажденные, но не ледяные отвары. В такие жидкости не нужно добавлять сахар, поскольку он вызовет еще большую жажду. Особое внимание стоит уделить детям, пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями — у них водный баланс нарушается быстрее. Главное правило: лучше чаще и меньше, чем редко и много, — добавила Сысоева.

Она призвала не увлекаться энергетическими напитками, так как они вызывают резкие скачки сахара и усиленное выведение жидкости. Врач уточнила, что также следует отказаться от крепкого чая и кофе, которые обладают мочегонным эффектом. Кроме того, по словам Сысоевой, в жару не стоит пить алкоголь, так как он нарушает водно-солевой обмен и усиливает обезвоживание.

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