Терапевт предупредила, кому опасно пить кофе с молоком Врач Лозикова: при синдроме раздраженного кишечника нельзя пить кофе с молоком

Кофе с молоком нельзя пить людям с синдромом раздраженного кишечника, лактозной непереносимостью или недостаточностью, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Анастасия Лозикова. Она также предостерегла от употребления этого напитка на голодный желудок.

Добавление молока снижает кислотность напитка и делает его более мягким для слизистой желудка. Однако у людей с лактозной непереносимостью, синдромом раздраженного кишечника или лактазной недостаточностью молочные добавки могут провоцировать вздутие, боли и дискомфорт, — предупредила Лозикова.

Она отметила, что выпитое на пустой желудок молоко с кофе может стимулировать чрезмерную выработку соляной кислоты в организме. Злоупотребление этим напитком, в свою очередь, грозит усилением рефлюкса, обострением гастрита и повышением тревожности.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что свежую капусту и салат с редисом опасно употреблять натощак. Такой прием пищи может навредить желудку. Кроме того, по ее словам, утром следует избегать кисломолочной продукции.