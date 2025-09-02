Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:50

Россиянам рассказали о самом опасном виде домашних закруток

Диетолог Соломатина: грибы считаются самым опасным видом домашних закруток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из всех видов домашних закруток грибы считаются самыми опасными, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с LIFE.ru она подчеркнула, что в них могут содержаться споры, выделяющие ботулотоксин, который может привести к смерти при попадании в организм.

Из всех видов закруток грибы считаются самыми опасными. Это связано с их пористой структурой и тем, что они растут близко к земле, где могут сохраняться споры клостридии. Они выделяют токсины, вызывающие ботулизм — опасное заболевание. Ботулотоксин очень агрессивен и может привести к смерти, — сообщила она.

Ранее в Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом из-за употребления рыбных консервов. В Роспотребнадзоре пояснили, что их госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что длительное хранение домашних закруток может представлять серьезную угрозу для здоровья. По его словам, прошлогодние заготовки могут быть источником ботулизма.

