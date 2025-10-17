Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 09:50

Россиянам объяснили, что делать при длительном кашле

Эпидемиолог Онищенко: если кашель не проходит неделями, нужно идти к врачу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если кашель не проходит неделями, нужно идти к врачу, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, переданным LIFE.ru, этот симптом может говорить о серьезном заболевании, например коклюше, аллергии или хронической обструктивной болезни легких.

Кашель помогает бороться с каким-то заболеванием. И если он не проходит долгое время — обращайтесь к врачу. Главное — разобраться в причине кашля, — уточняет специалист.

Ранее Онищенко заявил, что рост случаев заболевания ветряной оспой в России обусловлен недостатками в работе первичного звена здравоохранения и эпидемиологов. По его словам, ветрянка является хорошо изученной медицинской проблемой, для которой разработаны как клинические протоколы, так и методы лечения.

врачи
эпидемиологи
симптомы
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недовольства никто не услышал»: в Госдуме осудили выборы в Молдавии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 октября: где сбои в РФ
«Гонят на убой»: командир «Ахмата» о настроениях военнослужащих ВСУ
Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Подмосковье
«Агония продолжается»: Зеленского уличили в узурпации региональных властей
Мощный взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах жилого дома
Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая
Премьер Монголии ушел в отставку
Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»
Ребенок оказался прикован к кровати после купания в бассейне
МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов
Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид
В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области
МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе
На Украине фура переехала двух сотрудников ТЦК
В Кремле рассказали о заседании Совбеза РФ после разговора Путина и Трампа
Путин поздравил коллектив RT с 20-летием
«Русскими быть модно»: депутат о тренде на кокошники
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.