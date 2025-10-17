Россиянам объяснили, что делать при длительном кашле Эпидемиолог Онищенко: если кашель не проходит неделями, нужно идти к врачу

Если кашель не проходит неделями, нужно идти к врачу, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, переданным LIFE.ru, этот симптом может говорить о серьезном заболевании, например коклюше, аллергии или хронической обструктивной болезни легких.

Кашель помогает бороться с каким-то заболеванием. И если он не проходит долгое время — обращайтесь к врачу. Главное — разобраться в причине кашля, — уточняет специалист.

Ранее Онищенко заявил, что рост случаев заболевания ветряной оспой в России обусловлен недостатками в работе первичного звена здравоохранения и эпидемиологов. По его словам, ветрянка является хорошо изученной медицинской проблемой, для которой разработаны как клинические протоколы, так и методы лечения.