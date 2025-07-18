Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 15:31

Россиянам назвали неожиданный фактор плаксивости детей

Педиатр Уорш заявил, что плаксивость ребенка зависит от генетики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

То, как часто плачут дети, зависит от их генетики, пишет Мойка78 со ссылкой на педиатра Джоэла Гейтора Уорша. При этом он отметил, что причины плача у ребенка меняются по мере взросления.

Все дети устроены по-разному. Некоторые просто плачут больше других, и это не связано с тем, правильно или неправильно родители за ними ухаживают. Осознание этого может помочь вам проявить больше сострадания и терпения как по отношению к своему ребенку, так и к себе, — подчеркнул Уорш.

Врач уточнил, что в первые месяцы жизни плач, как правило, происходит на уровне рефлексов. Он обусловлен неврологическими факторами. В период от шести до девяти месяцев дети становятся более осознанными. Младенцы начинают использовать плач как средство коммуникации, пояснил эксперт.

Педиатр Антон Прохоренко ранее заявил, что при дефиците железа дети зачастую становятся плаксивыми и вялыми. Иногда так называемая анемия вызывает у детей снижение аппетита, сбои в работе ЖКТ, тошноту, рвоту, запоры, диарею и желание съесть что-то необычное.

младенцы
дети
педиатры
генетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе Боголюбском
Милонов рассказал, стоит ли запрещать лабубу в России
В России захотели поддержать угольные компании
В Израиле раскрыли условие для возобновления операции против Ирана
В России хотят ввести штрафы за определенные фото в соцсетях
Baijiahao: Трамп недооценил Россию и навредил ультиматумом самому себе
«Должен обладать мужеством»: Пригожин рассказал, приходилось ли ему драться
Замдиректора лицея избила сотрудницу ПВЗ Wildberries и попала на видео
Дети хотят в Россию, Пугачева в депрессии. Ждать ли ее развода с Галкиным
Молодые финны в панике бегут из армии из-за страха перед Россией
Впавшую в кому модель привезли в родной город из Китая
Евросоюз обманул Чехию с разрешением на импорт российской нефти
Украину предупредили о тяжелых временах из-за ультиматума Трампа
Появились кадры посадки первого за три года рейса из Москвы в Геленджик
В МИД России пообещали ответ на санкции ЕС
Конфликт с Родниной, отъезд в США, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Зюганов обновляет КПРФ: партия меняется к выборам, при чем тут Прилепин
Калифорния подала в суд на Трампа
Мужчина «ушел в себя» на 10 дней из-за необычной травмы глаза
В США объяснили, почему Украина стала костью в горле Трампа
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.