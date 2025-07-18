Россиянам назвали неожиданный фактор плаксивости детей

То, как часто плачут дети, зависит от их генетики, пишет Мойка78 со ссылкой на педиатра Джоэла Гейтора Уорша. При этом он отметил, что причины плача у ребенка меняются по мере взросления.

Все дети устроены по-разному. Некоторые просто плачут больше других, и это не связано с тем, правильно или неправильно родители за ними ухаживают. Осознание этого может помочь вам проявить больше сострадания и терпения как по отношению к своему ребенку, так и к себе, — подчеркнул Уорш.

Врач уточнил, что в первые месяцы жизни плач, как правило, происходит на уровне рефлексов. Он обусловлен неврологическими факторами. В период от шести до девяти месяцев дети становятся более осознанными. Младенцы начинают использовать плач как средство коммуникации, пояснил эксперт.

Педиатр Антон Прохоренко ранее заявил, что при дефиците железа дети зачастую становятся плаксивыми и вялыми. Иногда так называемая анемия вызывает у детей снижение аппетита, сбои в работе ЖКТ, тошноту, рвоту, запоры, диарею и желание съесть что-то необычное.