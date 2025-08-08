Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 12:56

Установлена личность умершего на Камчатке пилота вертолета

SHOT: умершим на Камчатке пилотом вертолета оказался 59-летний бизнесмен Кан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умершим пилотом вертолета на Камчатке оказался 59-летний предприниматель Игорь Кан, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, он скончался от сердечного приступа во время перелета. Знакомые погибшего рассказали, что он регулярно обследовался и не жаловался на здоровье.

Канал отмечает, что Кан регулярно летал с туристами на частном вертолете Robinson, стоимость экскурсии на котором, предварительно, составляет 500 тысяч рублей. В публикации говорится, что в пятницу, 8 августа, он также вылетел с группой из четырех человек. Сам он жил в поселке Зеленый и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере рыболовства.

Спасатели добрались до вертолета и эвакуировали тело пилота, а также выживших туристов. При этом сообщалось, что Кан из последних сил успел посадить воздушное судно на вулкан Крашенниникова.

Ранее стало известно, что сначала пилоту резко стало плохо с сердцем, в связи с чем он решил приземлиться и сообщить о своем состоянии. На помощь ему был отправлен борт санитарной авиации, однако он не дождался помощи.

пилоты
предприниматели
Камчатка
вертолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.