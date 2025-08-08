Установлена личность умершего на Камчатке пилота вертолета

Умершим пилотом вертолета на Камчатке оказался 59-летний предприниматель Игорь Кан, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, он скончался от сердечного приступа во время перелета. Знакомые погибшего рассказали, что он регулярно обследовался и не жаловался на здоровье.

Канал отмечает, что Кан регулярно летал с туристами на частном вертолете Robinson, стоимость экскурсии на котором, предварительно, составляет 500 тысяч рублей. В публикации говорится, что в пятницу, 8 августа, он также вылетел с группой из четырех человек. Сам он жил в поселке Зеленый и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере рыболовства.

Спасатели добрались до вертолета и эвакуировали тело пилота, а также выживших туристов. При этом сообщалось, что Кан из последних сил успел посадить воздушное судно на вулкан Крашенниникова.

Ранее стало известно, что сначала пилоту резко стало плохо с сердцем, в связи с чем он решил приземлиться и сообщить о своем состоянии. На помощь ему был отправлен борт санитарной авиации, однако он не дождался помощи.