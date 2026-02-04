Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей

Жестокость детей по отношению к животным или младшим по возрасту является тревожным сигналом, рассказала Readovka.news психолог и эксперт в работе с подсознанием Анастасия Валуева. Она отметила, что единичные случаи могут быть просто исследованием границ мира.

Психолог подчеркнула, что тревожным признаком является именно систематическая жестокость. Она также призвала обращать внимание на отсутствие эмпатии и чувства вины после причинения вреда, импульсивные вспышки ярости и постоянное нарушение социальных норм.

Валуева рассказала, что причинами такого поведения могут быть расстройство поведения и привязанности, СДВГ, посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Такие особенности повышают риск развития агрессивного поведения.

Ранее практикующий клинический психолог Юлия Королева рассказала, что полное отсутствие страха может свидетельствовать о расстройстве личности. По ее словам, к тревожным признакам болезни также относятся патологическое стремление ко лжи и повышенная конфликтность.