Психолог ответила, как распознать психопата по первым тревожным сигналам

Полное отсутствие страха может свидетельствовать о расстройстве личности, заявила NEWS.ru практикующий клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, к тревожным признакам болезни также относятся патологическое стремление ко лжи и повышенная конфликтность.

В международной классификации болезней такой термин, как психопатия, не используется. Вместо этого диагноз обозначен как расстройство личности. Это патология, формирующаяся в раннем детстве, со специфическими проявлениями и тревожными звоночками, на которые стоит обратить внимание. Это расстройство характеризуется нарушениями эмоциональной сферы, поведения и межличностных отношениях. В данном случае человек не испытывает чувства стыда, вины, страха, у него отсутствует сочувствие, он не переживает за последствия своих действий. Кроме того, он часто обманывает, скрывает, лжет даже в мелочах, — пояснила Королева.

Она подчеркнула, что людям с расстройством личности обычно сложно найти работу, у них мало или вовсе нет друзей, их отношения поверхностны и они не могут создать семью. По словам психолога, лица с таким диагнозом склонны постоянно манипулировать чувством вины и использовать других для достижения своих целей, не гнушаясь никакими методами.

Тревожный звоночек — склонность к конфликтам. Человек часто повышает голос, агрессивен, может поднять руку на любого, будь то женщина или ребенок, инициатор частых ссор, провоцирует и постоянно нарушает чужие границы. Кроме того, он эмоционально холоден и отстранен. Женщины часто могут путать это с лидерством, решительностью, уверенностью в себе. Однако важно обратить внимание, что мужчина не может контролировать агрессию, строить теплые доверительные отношения, сочувствовать и меняться в лучшую сторону просто потому, что вы будете его любить изо всех сил и очень стараться, так как это болезнь, — резюмировала Королева.

Ранее психолог Валентин Алимов призвал россиян не заниматься самодиагностикой психических заболеваний, поскольку в большинстве случаев такие диагнозы ошибочны. Он также рекомендовал обращать внимание на свое эмоциональное состояние и психические изменения.