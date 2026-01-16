Психолог раскрыл, как проверить себя на психические заболевания

Россиянам следует отказаться от самодиагностики психических заболеваний, так как в подавляющем большинстве случаев такие диагнозы будут ошибочными, заявил психолог Валентин Алимов на пресс-конференции «Национальной Службы Новостей» на тему: «На работу со справкой. Каких сотрудников работодатель отправит к психиатру в 2026 году?». При этом он рекомендовал следить за своим эмоциональным фоном и психическими состояниями, передает корреспондент NEWS.ru.

Самодиагностика по психическим заболеваниям в подавляющем большинстве случаев является ошибочной. Поэтому ставить себе диагнозы не рекомендуется даже в крайнем случае. Рекомендуется обязательно следить за своим психологическим состоянием, то есть наблюдать за своим национальным фоном, фиксировать какие-либо длительные состояния — бессонницу, агрессию, апатию, депрессию. Если есть какие-то подозрения, можно пройти ряд психологических тестов, к примеру патопсихологические. Основной совет — следить за собой, за своими чувствами, за своими состояниями и, если есть какие-то опасения или подозрения, обязательно обращаться к специалисту. Нельзя ни в коем случае ставить себе диагнозы самостоятельно — это чревато, — поделился Алимов.

Ранее психолог Евгений Богданов объяснял, что люди часто увольняются в январе из-за саморефлексии после Нового года. У многих из них срабатывает механизм подведения итогов. Люди оценивают свою жизнь и строят планы. По словам эксперта, многим кажется, что именно в начале года проще всего поменять жизнь: перейти в другую сферу, развестись или переехать.