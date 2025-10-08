Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 08:00

Привычка, которая стоит слуха: чем грозит ежедневное использование наушников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянное прослушивание музыки в наушниках может наносить серьезный вред здоровью органов слуха и не только. Регулярное воздействие звуковых волн высокой интенсивности непосредственно в ушной канал приводит к необратимым изменениям. Многие люди недооценивают риски, связанные с этой привычкой, пока не сталкиваются с проблемами.

Потеря слуха развивается постепенно из-за повреждения волосковых клеток внутреннего уха. Ушные инфекции возникают при использовании чужих наушников или недостаточной гигиене. Головные боли появляются из-за постоянного давления на ушную раковину и звуковой нагрузки. Снижение концентрации наблюдается при длительном использовании шумоподавляющих наушников. Изоляция от окружающей среды повышает риск несчастных случаев на улице. Секрет безопасного прослушивания заключается в соблюдении правила 60/60 — не превышать 60% громкости и делать перерывы каждые 60 минут. Предпочтение стоит отдавать накладным наушникам вместо вакуумных моделей.

Ранее сообщалось об утренних привычках, которые делают старше. Избегайте этого, и ваш организм обязательно отблагодарит.

