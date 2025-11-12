Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом Нутрициолог Макарова: для снижения уровня стресса следует пить чай с мелиссой

Употребление чая с мелиссой или ромашкой, соблюдение режима сна, дыхательные практики и принятие теплой ванны помогут снизить уровень стресса, заявила «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она посоветовала придерживаться правильного питания, но при этом периодически баловать себя.

Нужно придерживаться принципа 80/20 в питании: 80% рациона — это натуральные полезные продукты, а 20% можно оставить для удовольствия. Это позволяет сохранить баланс без срывов, — подчеркнула Макарова.

Она призвала вставать и ложиться в одно и то же время, а также отслеживать, чтобы сон длился не менее семи часов. По ее словам, дополнительно расслабиться перед тем, как лечь в постель, позволит ванна с магниевой солью.

Ранее диетолог Людмила Денисенко заявила, что стресс можно заедать небольшим количеством шоколада. Она отметила, что этот продукт способствует выработке «гормона радости».