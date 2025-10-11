Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 14:39

Кофе и сердце — друг или враг: вот что происходит при ежедневном употреблении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умеренное потребление кофе может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кофеин временно повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений. При этом долгосрочные эффекты зависят от индивидуальных особенностей организма и количества потребляемого напитка.

Исследования показывают, что одна-две чашки кофе в день не связаны с повышенным риском сердечных заболеваний. Однако чрезмерное употребление может приводить к тахикардии, аритмии и устойчивому повышению давления. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что вызывает ощущение бодрости, но одновременно усиливает нагрузку на сердечную мышцу. При снижении потребления кофе в первые дни может наблюдаться усталость и головные боли из-за отсутствия стимулирующего эффекта. В долгосрочной перспективе уменьшение дозы кофеина способствует стабилизации артериального давления и нормализации сердечного ритма.

Постепенный отказ от кофе позволяет избежать синдрома отмены и мягко адаптировать организм. Замена кофе на цикорий или травяные чаи помогает сохранить привычный ритуал без нагрузки на сердце.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

