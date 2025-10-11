Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости

Ощущение усталости и разбитости после полноценного ночного отдыха может указывать на различные нарушения в работе организма. Даже при соблюдении рекомендуемой продолжительности сна качество отдыха может оставаться низким. Это состояние часто связано с факторами, которые препятствуют глубокому и восстановительному сну.

К распространенным причинам относится нарушение циркадных ритмов из-за нерегулярного графика сна и бодрствования. Употребление кофеина и тяжелой пищи перед сном активизирует нервную систему и ухудшает качество отдыха. Использование электронных устройств в вечернее время подавляет выработку мелатонина. Синдром обструктивного апноэ вызывает многократные микропробуждения и кислородное голодание. Дефицит важных микроэлементов, таких как железо и витамин D, может вызывать постоянную усталость. Высокий уровень стресса и тревожности поддерживает нервную систему в состоянии повышенной готовности. Неподходящие условия для сна также влияют на способность полноценно восстановить силы.

Налаживание режима дня и создание комфортной среды для сна помогают улучшить качество отдыха. При сохранении проблем рекомендуется обратиться к специалисту для выявления возможных нарушений.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.