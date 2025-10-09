Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 21:49

Сосуды под ударом: эти 5 напитков опасно пить регулярно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Состояние сосудов напрямую зависит от ежедневных привычек, включая выбор напитков. Некоторые популярные напитки при регулярном употреблении могут наносить существенный вред сосудистой системе. Осознанный подход к питьевому рациону помогает сохранить здоровье кровеносных путей.

К опасным для сосудов напиткам относится сладкая газировка, содержащая огромное количество сахара и вызывающая воспаления сосудистых стенок. Энергетические коктейли сочетают в себе высокие дозы кофеина и сахара, что приводит к резким скачкам давления. Алкоголь в любых дозах повреждает эндотелий сосудов и способствует образованию тромбов. Пакетированные соки с добавленным сахаром провоцируют отложение холестерина на стенках артерий. Кофе, потребляемый в чрезмерных количествах, может вызывать спазмы сосудов и нарушать кровообращение.

Регулярное употребление этих напитков создает постоянную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Замена вредных напитков на чистую воду, травяные чаи и натуральные морсы поддерживает эластичность сосудов. Сознательный выбор в пользу полезных напитков является профилактикой многих заболеваний.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Маленькие породы собак, которые не линяют: для квартиры и аллергиков
Семья и жизнь
Маленькие породы собак, которые не линяют: для квартиры и аллергиков
Терапевт предупредила, что нельзя делать после бани
Здоровье/красота
Терапевт предупредила, что нельзя делать после бани
советы
здоровье
напитки
сосуды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турист погиб, выпрыгнув из горящего номера в испанском отеле
Украинская бригада своей неопытностью «надула» Киев на $20 млн
В Швейцарии призвали отменить «украинское бремя»
Аэропорт в российском регионе временно прекратил работу
Чтобы старость в радость: как выбрать частный пансионат для пожилых людей
В ХАМАС заявили о завершении конфликта в Газе
Озвучено, что будет с отношениями между Россией и Сербией после санкций США
Во Франции заподозрили Зеленского в сумасшествии
Урсула не тонет: что спасло фон дер Ляйен — русофобия, шантаж, покровители
Двое детей стали жертвами ДТП в Краснодарском крае
Сын 30 лет хранил тела родителей в морозилке из-за их последней воли
Рынку микрофинансов в России предрекли крах
Британия нашла необычный способ избавляться от мусора
Туристка из России погибла при ДТП в Абхазии
В России изменится страхование для самозанятых
Суд арестовал «историка русской кухни» за фейки о российской армии
Рыбак поймал сома-дьявола, который больше его самого
Трамп рассказал о бунте в Демократической партии США
Ученые отследили миграцию самой большой белой акулы в Атлантике
Узбекистан предложил России интересный научный проект
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.