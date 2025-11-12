«Инкубатор патогенов»: врач назвала нюанс использования увлажнителя воздуха

Увлажнитель воздуха при неправильном обслуживании может превратиться в опасный источник инфекций и аллергенов, способный вызвать раздражение слизистых оболочек, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, важно соблюдать меры предосторожности во время добавления в прибор эфирных масел.

При неправильном обслуживании увлажнитель воздуха становится инкубатором для патогенов и распылителем аллергенов, так как влажность усиливает рост бактерий и грибков в резервуаре увлажнителя. Это все распыляется в воздух, создавая эффект грязного аквариума. Вдыхание этого аэрозоля может вызывать раздражение и воспаление слизистых, а также усиление аллергических реакций. Когда добавляем эфирные масла, необходимо соблюдать меры предосторожности. Никогда не наливайте масла в резервуар с водой, так как они забивают мелкие детали прибора, что может привести к поломке, — пояснила Павлова.

Она отметила, что ключевыми правилами эксплуатации являются регулярная чистка резервуара увлажнителя и использование подходящей воды. По словам врача, для предотвращения образования биопленки и налета необходимо ежедневно промывать и просушивать емкость, а также периодически проводить дезинфекцию.

Для качественной работы увлажнителя воздуха важно ежедневно сливать остатки воды, ополаскивать и просушивать резервуар насухо чистой тканью. Раз в три — семь дней надо тщательно мыть его с мягкими моющими средствами, чтобы удалить слизистый налет. Особое внимание следует уделить труднодоступным местам. Еще одним моментом для правильного использования является применение дистиллированной, фильтрованной или кипяченой воды, так как в ней нет солей и примесей, что предотвращает появление белого налета и значительно снижает скорость образования биопленки, — пояснила Павлова.

Она добавила, что для контроля уровня влажности воздуха лучше использовать гигрометр. По словам врача, избыточная влажность — более 70% будет давать конденсат на окнах и стенах, создавая условия для роста плесени в помещении.

