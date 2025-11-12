Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 07:00

«Инкубатор патогенов»: врач назвала нюанс использования увлажнителя воздуха

Врач Павлова: увлажнитель воздуха может вызвать воспаление слизистых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Увлажнитель воздуха при неправильном обслуживании может превратиться в опасный источник инфекций и аллергенов, способный вызвать раздражение слизистых оболочек, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, важно соблюдать меры предосторожности во время добавления в прибор эфирных масел.

При неправильном обслуживании увлажнитель воздуха становится инкубатором для патогенов и распылителем аллергенов, так как влажность усиливает рост бактерий и грибков в резервуаре увлажнителя. Это все распыляется в воздух, создавая эффект грязного аквариума. Вдыхание этого аэрозоля может вызывать раздражение и воспаление слизистых, а также усиление аллергических реакций. Когда добавляем эфирные масла, необходимо соблюдать меры предосторожности. Никогда не наливайте масла в резервуар с водой, так как они забивают мелкие детали прибора, что может привести к поломке, — пояснила Павлова.

Она отметила, что ключевыми правилами эксплуатации являются регулярная чистка резервуара увлажнителя и использование подходящей воды. По словам врача, для предотвращения образования биопленки и налета необходимо ежедневно промывать и просушивать емкость, а также периодически проводить дезинфекцию.

Для качественной работы увлажнителя воздуха важно ежедневно сливать остатки воды, ополаскивать и просушивать резервуар насухо чистой тканью. Раз в три — семь дней надо тщательно мыть его с мягкими моющими средствами, чтобы удалить слизистый налет. Особое внимание следует уделить труднодоступным местам. Еще одним моментом для правильного использования является применение дистиллированной, фильтрованной или кипяченой воды, так как в ней нет солей и примесей, что предотвращает появление белого налета и значительно снижает скорость образования биопленки, — пояснила Павлова.

Она добавила, что для контроля уровня влажности воздуха лучше использовать гигрометр. По словам врача, избыточная влажность — более 70% будет давать конденсат на окнах и стенах, создавая условия для роста плесени в помещении.

Ранее врач-диетолог и косметолог Марият Мухина заявила, что кожа быстрее стареет в отопительный сезон из-за потери влаги. По ее словам, из-за постоянного расчесывания под кожный покров также могут проникнуть различные бактерии через микротрещины.

врачи
здоровье
болезни
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти хотят внедрить для выпускников медвузов отработки до трех лет
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.