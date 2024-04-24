Хирург предупредил об опасности запущенной грыжи Хирург Суртаев: запущенная грыжа может привести к язве пищевода и перитониту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вовремя не лечить грыжу, она может стать причиной язвы пищевода, перитонита и некроза органов, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-хирург Константин Суртаев. По его словам, грыжу нужно лечить, поскольку сама по себе она не исчезнет.

Пупочная грыжа, которая появляется у детей в первые месяцы жизни и у взрослых после 40 лет, при осложнении может привести к развитию кишечной непроходимости или ущемлению с вероятным некрозом органов, отметил медик. При неестественном смещении внутренних органов в грудную полость образовывается грыжа пищевода. Такое чаще всего встречается у людей в результате возрастных особенностей, например из-за ослабленных тонусов мышц желудка.

Этот вид грыж, если их вовремя не лечить, отличается такими опасными последствиями, как язва пищевода, желудочно-кишечные кровотечения и перерождение клеток слизистой пищевода, которое может привести к предраковому состоянию, известному под названием «пищевод Барретта», — объяснил врач.

Хирург добавил, что существуют послеоперационные грыжи, которые появляются после любых хирургических вмешательств на органы брюшной полости. К возможным осложнениям такой грыжи относятся перитонит и нарушение проходимости кишечника.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что не вылеченная вовремя грыжа шейного отдела позвоночника может привести к ишемическому инсульту. По его словам, выпячивание диска в данной части тела вызывает пережатие позвоночных артерий, что уменьшает поступление крови к головному мозгу.