Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать каждой женщине Фитнес-тренер Идуш заявила, что женщинам необходимо делать гимнастику для лица

Гимнастика для лица способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц сообщила фитнес-тренер Иванна Идуш, рассказывая о новом увлечении модниц. По ее словам, переданным «МК в Питере», ослабленные мышцы лица могут привести к опущению тканей.

Идуш сообщила, что после 25 лет организм начинает производить меньше коллагена, который отвечает за упругость и молодость кожи. Самый естественный способ пополнить его — это физическая активность.

При этом, если делать инъекции ботокса, мышцы под ним ослабнут, и со временем лицо станет еще более обвисшим. Натуральная работа мышц дает долгосрочный эффект, а косметические процедуры — временный. Всё вернется к исходному состоянию, если не заниматься гимнастикой для лица и не следить за осанкой.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала о своем подходе к поддержанию фигуры. Она отметила, что не ограничивает себя в еде полностью, но старается контролировать свой рацион и не переедать. Помимо всего прочего, знаменитость старается делать не менее 15 тысяч шагов ежедневно.