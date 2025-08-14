Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:17

Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать каждой женщине

Фитнес-тренер Идуш заявила, что женщинам необходимо делать гимнастику для лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гимнастика для лица способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц сообщила фитнес-тренер Иванна Идуш, рассказывая о новом увлечении модниц. По ее словам, переданным «МК в Питере», ослабленные мышцы лица могут привести к опущению тканей.

Идуш сообщила, что после 25 лет организм начинает производить меньше коллагена, который отвечает за упругость и молодость кожи. Самый естественный способ пополнить его — это физическая активность.

При этом, если делать инъекции ботокса, мышцы под ним ослабнут, и со временем лицо станет еще более обвисшим. Натуральная работа мышц дает долгосрочный эффект, а косметические процедуры — временный. Всё вернется к исходному состоянию, если не заниматься гимнастикой для лица и не следить за осанкой.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала о своем подходе к поддержанию фигуры. Она отметила, что не ограничивает себя в еде полностью, но старается контролировать свой рацион и не переедать. Помимо всего прочего, знаменитость старается делать не менее 15 тысяч шагов ежедневно.

красота
фитнес
женщины
упражнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом разъяснил позицию Трампа по санкциям перед саммитом на Аляске
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску
В Госдуме ответили, какие совместные проекты могут начать США и Россия
В Чувашии задержали «мстителя», заставившего детей умыться зеленкой
Бросивший сэндвич в полицейского мужчина предстанет перед судом
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Ростов-на-Дону
В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши
В Германии раскрыли, почему Запад боится саммита на Аляске
В России спасли годовалого ребенка после укуса клеща
Ортопед раскрыл, сколько должен весить рюкзак для первоклассников
Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»
Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений
Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео
Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений
Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа
Военэксперт оценил состояние ракетной отрасли Украины
Мединский раскрыл судьбу пленных, от которых ранее отказался Киев
В Госдуме поддержали предложение отказаться от трудовых мигрантов в Москве
Экс-мэру Сочи и его жене продлили арест по делу о коррупции
В ФРГ ответили на слова соратника Мерца о гибели коллективного Запада
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.