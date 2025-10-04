Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 13:27

Экономия без ущерба: эти доступные продукты полезнее экзотических суперфудов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полезное питание не обязательно требует значительных финансовых затрат, многие доступные продукты превосходят по питательной ценности дорогостоящие аналоги. Эти бюджетные варианты содержат необходимые витамины, минералы и биологически активные вещества. Регулярное включение их в рацион способствует поддержанию здоровья без ущерба для кошелька.

Овсянка содержит сложные углеводы и клетчатку, нормализуя пищеварение. Морковь богата бета-каротином, улучшающим зрение и иммунитет. Капуста является источником витамина C и кальция при минимальной калорийности. Яйца содержат полноценный белок и холин для здоровья мозга. Сельдь обеспечивает организм омега-3 кислотами дешевле лосося. Секрет экономии заключается в сезонном планировании рациона и использовании местных продуктов. Замороженные овощи и фрукты сохраняют питательную ценность при более низкой стоимости. Правильное приготовление бюджетных продуктов позволяет максимально сохранить их полезные свойства.

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

