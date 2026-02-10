Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи Диетолог Дианова: во время употребления пиццы нужно есть больше овощей

Чтобы сделать употребление пиццы полезнее, необходимо есть во время приема пищи достаточное количество свежих овощей, рассказала Общественной Службе Новостей диетолог гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Она отметила, что овощи необходимо включать в рацион перед употреблением любых белков и углеводов.

Мы должны понимать, что наш стандартный прием пищи — не важно, обед, завтрак или ужин — должен содержать от 250 (для очень маловесных людей) до 400 грамм сухой еды. Больше есть не нужно. Соответственно, если половину этого объема будут составлять овощи в виде свежей нарезки или салата, то пиццы должно быть не более 150-200 грамм, в зависимости от комплекции человека, — рассказала Дианова.

Диетолог подчеркнула, что свежеиспеченное тесто в большом количестве может вызвать чувство тяжести в пищеварительной системе. По ее словам, такую пищу необходимо хорошо пережевывать.

