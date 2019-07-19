https://static.news.ru/photo/8c0ff63a-aae8-11e9-b89e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stephan Goerlich/Global Look Press

Небольшой самолёт потерпел крушение на юге Германии. В результате происшествия погибли не менее трёх человек.

Об этом сообщили в немецкой полиции. Более подробной информации пока не поступало, передаёт China Xinhua News.

#BREAKING : Small plane crashes in southern Germany, killing at least three people -- police pic.twitter.com/ZfE1VcZVgK — China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2019

Ранее News.ru писал, что в результате падения легкомоторного самолёта на частный жилой дом в станице Новощедринской в Чечне пострадали четыре человека, однако госпитализированы только двое из них. Об этом сообщили в местной больнице.