Фото: Stephan Goerlich/Global Look Press

Небольшой самолёт потерпел крушение на юге Германии. В результате происшествия погибли не менее трёх человек. 

Об этом сообщили в немецкой полиции. Более подробной информации пока не поступало, передаёт China Xinhua News.

Ранее News.ru писал, что в результате падения легкомоторного самолёта на частный жилой дом в станице Новощедринской в Чечне пострадали четыре человека, однако госпитализированы только двое из них. Об этом сообщили в местной больнице.

News.ru в соцсетях