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Михаил Щипанов
Небольшой самолёт потерпел крушение на юге Германии. В результате происшествия погибли не менее трёх человек.
Об этом сообщили в немецкой полиции. Более подробной информации пока не поступало, передаёт China Xinhua News.
#BREAKING: Small plane crashes in southern Germany, killing at least three people -- police pic.twitter.com/ZfE1VcZVgK— China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2019
#BREAKING: Small plane crashes in southern Germany, killing at least three people -- police pic.twitter.com/ZfE1VcZVgK
Ранее News.ru писал, что в результате падения легкомоторного самолёта на частный жилой дом в станице Новощедринской в Чечне пострадали четыре человека, однако госпитализированы только двое из них. Об этом сообщили в местной больнице.
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Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая с большой вероятностью может получить около половины мандатов в новом составе Верховной рады, определилась с кандидатурой будущего спикера парламента. Приоритетным кандидатом является глава политического движения Дмитрий Разумков.
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Самолёт разбился на юге Германии