Зубастое Черное море: акулы расширяют ареал обитания Чтобы считаться потенциальной угрозой для человека, акула должна быть хищной и быть в длину более 1,8 метра

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Пляжный сезон во многих регионах мира может оказаться под серьезной угрозой из-за нашествия акул. Пляж Рокуэй-Бич в нью-йоркском районе Квинс временно закрыли с 19 июля из-за появления хищников у побережья. Например, местный серфер рассказал, что акула прямо врезалась в его доску. Теперь полицейские ведут там наблюдение с вертолетов. Снова открыть зону отдыха обещают лишь после того, как там станет безопасно. На пляжах Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, акулы за нынешний сезон покусали уже пятерых, сообщает газета The New York Times. Еще хуже ситуация в египетской Хургаде, там за первые несколько дней июля от нападения акул скончались две женщины. Сегодня многие СМИ по всему миру пишут, что число нападений акул на людей за последние годы возрастает и что опасные для человека акулы стали появляться в тех водах, где раньше не водились, например в Черном море.

В Хургаде Красное море стало и впрямь красным

В начале июля СМИ сообщили о гибели 68-летней гражданки Австрии Элизабет Сквайр — акула откусила у неё вначале руку, а потом ногу. Женщина была замужем за местным жителем и постоянно проживала в Египте, а купание было для нее привычным занятием. В тот вечер Сквайр отплыла примерно на 30 метров от берега, и вдруг увидела акулу, сужающую вокруг нее круги. Когда хищник напал, женщина постаралась отбиться, но безуспешно. Спасти женщину не удалось.

Спустя два дня на курорте недалеко от Хургады от укусов акулы погибла еще одна женщина. По некоторым сведениям, это была туристка из Румынии, которая нарушила запрет на купание, введенный властями провинции после гибели Сквайр.

Хотя среди туристов возникла небольшая паника, каких-то специальных мер, кроме временного закрытия пляжей, власти Египта не предпринимают. В настоящее время пляжи Хургады уже работают в прежнем режиме. Другое дело, что теперь на многих из них стали брать деньги за вход, утверждая, что вырученные средства пойдут на обучение спасателей навыкам борьбы с акулами и на усиление мер безопасности. Правда, как рассказала NEWS.ru российская туристка Анна, недавно приехавшая в египетский Шарм-эш-Шейх, местные гиды лишь проводят небольшой инструктаж, как нужно вести себя, чтобы не привлечь внимание опасных рыб вообще, не только акул. В частности им не рекомендовали плавать у коралловых рифов — среди них хищники встречаются чаще, а представительниц прекрасного пола попросили не заходить в море во время критических дней.

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Пищевой ажиотаж

Среди возможных причин роста числа нападений акул эксперты называют повышение температуры воды из-за жаркой погоды и сезон спаривания, который может длиться с апреля до конца июля в Северном полушарии. Впрочем, заведующий кафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Касумян в беседе с NEWS.ru отметил, что это вызвано резким ухудшением рациона питания акул.

Сейчас идет мощный промысел той рыбы, которой хищники питаются. Кормовая база акул сокращается, поэтому они начинают искать альтернативные источники пищи и охотиться на те объекты, которые для них не совсем характерны. Именно поэтому происходят нападения на людей. Туристы на отдыхе на Красном море, например, любуются коралловыми рыбками, привлекая их прикормками. Но у акул хорошо развиты многие органы чувств, поэтому они очень хорошо распознают места скопления рыбы. А там, как правило, бывает и большое число людей. Если у человека на теле какие-то царапинки или любые незначительные источники поступления крови в воду, то это, несомненно, провоцирует акул, для них запах крови — возбуждающий стимул. После этого хищники впадают в пищевой ажиотаж и могут есть все подряд. В желудках крупных акул находили все что угодно: бутылки от Pepsi, стоптанные башмаки и даже кастрюли, — отметил Касумян.

Но не все эксперты согласны, что нападения акул на людей в последнее время участились. Согласно международному документу о нападениях акул за последние 520 лет, ежегодно фиксируется до 100 нападений на людей. Причем в большинстве случаев атаки не приводят к летальному исходу, заканчиваясь незначительными травмами. Кроме того, в подобных нападениях зачастую люди виноваты сами. Люди, купаясь в море или занимаясь дайвингом, вторгаются в среду обитания рыб, поэтому случаи их столкновения неизбежны. Как показывает статистика, из 96 зарегистрированных в 2020 году случаев только половина была не спровоцирована, то есть люди не контактировали с акулой до нападения.

Также большое влияние на поведение акул, по словам Касумяна, оказывает изменение структуры крупных течений и глобальной циркуляции воды в океане.

Гольфстрим снижает скорость течения. На Дальнем Востоке есть крупное течение Куросио, которое идет из тропиков на север и достигает Приморья. Вместе с массой теплой воды, несомой Куросио, поступает очень много рыбы, за которой в том числе следуют и крупные морские хищники. Поэтому в Приморье водятся тигровые и даже белые акулы. То есть акулы оказываются там, где раньше их почти не встречали. Надо отметить, что крупные акулы мигрируют на тысячи километров. Некоторые виды хищников легко пересекают Тихий и Атлантический океаны. Поэтому они могут попасть с теплыми течениями в нехарактерные для них места. Но важно отметить, что это все-таки явление на несколько месяцев, затем хищники уходят обратно, в более привычную для них среду, — подчеркнул ихтиолог.

Исходя из этого, ареал постоянного обитания акул в ближайшее время существенным образом измениться не должен, считает эксперт. А вот «гостевые визиты» хищников в ранее не освоенные ими воды возможны. Поэтому, если туристы, опасаясь акул в Красном море, решат отправиться на российские курорты на Черном море или в Приморье, то есть вероятность, что там они тоже встретят морских хищников.

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Очень инициативная особь

Теоретически такая угроза существует, — предупреждает Александр Касумян. — Какая-то очень инициативная особь крупной и опасной для человека акулы может заплыть в Черное море. Там даже тунцов встречали, которые для этого водоема совершенно нехарактерны. То же самое может произойти и с акулой. А в Азовское море попадание опасных акул исключено, потому что оно очень пресное. Хотя и Черное море примерно в два раза менее соленое, чем, например, Средиземное море, и это уже преграждает миграцию для некоторых акул. Акулы, за исключением некоторых видов, редко заходят в распресненные места, они любят соленую воду, а если и заходят, то, как правило, на короткое время. Опять-таки, чаще акулы могут проникать в Приморье, когда меняются течения, вот там вероятность встретиться с ними очень высока. Но и полностью исключать попадание акул в Черное море нельзя, — подчеркнул эксперт.

Точная дата и место появления первых акул остаются загадкой, но большинство ученых сходятся во мнении, что это произошло более 440 миллионов лет назад, ближе к концу девонской эры, напоминают морские биологи из австралийской инициативы Save our sharks («Спасите наших акул»). Крупный океанский хищник, акулы присутствуют во всех водах земного шара (72% земной поверхности), кроме Южного океана вокруг Антарктиды. Наибольшее количество акул можно найти на Галапагосских островах, в 1000 км от экватора в Тихом океане. Акулы живут как в соленых, так и в пресных водах, на глубине от 30 сантиметров до 2,5 километра. Некоторые виды, такие как акула-бык и речная акула, могут одновременно существовать и в соленой, и в пресной воде.

Чтобы считаться потенциальной угрозой для человека, акула должна быть хищной и быть в длину более 1,8 метра. У таких экземпляров зубы и челюсти правильной формы и силы, чтобы нанести существенную травму. Всего три члена этой группы — белая акула, тигровая акула и тупорылая (серая бычья) акула — причастны к наибольшему количеству укусов людей, отмечают специалисты.

Фото: kinopoisk Кадр из фильма « Челюсти»

Дай ей в нос, если сможешь

Если встреча с акулой все-так произошла, необходимо помнить о самом главном правиле — сохранять спокойствие, насколько это возможно, советуют эксперты. Уплыть от акулы человеку все равно не удастся. Надо постараться аккуратно отплыть и позвать на помощь. Как правило, летальные исходы происходят с одиночными пловцами, потому что некому прийти на помощь пострадавшему. Еще важно не плавать в ночное время. Сумерки и ночное время — период, когда хищники активно охотятся, а у акул очень хорошо развито ночное зрение.

Акула не любит, когда жертва оказывает ей сопротивление. В таких случаях хищники стараются избежать дальнейших атак, только если они не очень голодны. Поэтому при нападении акулы, надо постараться оказать ей какое-то сопротивление. Если акула быстро приближается к вам, рекомендуют ударить ее кулаком, руками и ногами или другими подручными средствами. Желательно нанести удар по голове в область глаз, кончика носа или в жаберные щели. Эти места наиболее чувствительны к механическим воздействиям, рассказывает Касумян.

Как считает Элисон Кок, морской биолог и руководитель проекта природозащитного фонда Save our seas («Спасите наши моря»), акулы, вероятно, могут понимать, насколько питательна для них та или иная пища, делая небольшой укус.

Первоначальный контакт со вкусовыми рецепторами посылает четкие сигналы о том, что человек не является добычей, особенно если пловец или серфер носит гидрокостюм, — говорит эксперт.

Акулы кусают людей не потому, что хотят их съесть, напоминают эксперты. Эти животные путешествуют по Мировому океану более 400 миллионов лет. Акулы искали добычу за 200 миллионов лет до появления динозавров и за 396 миллионов лет до прибытия наших самых далеких предков — гоминидов. Люди никогда не были естественной добычей акул.

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10 человек vs 100 млн акул

Опасность акул сильно преувеличена, отмечают в фонде Save our seas. От нападений этих хищников гибнут в среднем 10 человек в год, тогда как от укусов муравьев — 30, а слоны затаптывают около 600 человек ежегодно.

Мы представляем гораздо большую угрозу для акул, чем они для нас. По оценкам, каждый год люди убивают до 100 млн акул и многие виды акул уже стоят перед угрозой исчезновения. В то время как чрезмерный вылов рыбы представляет наибольшую угрозу, повышенная активность человека, загрязнение окружающей среды, разрушение среды обитания и последствия изменения климата влияют на популяцию акул, — считают в Save our seas.

По мере того как население Земли продолжает расти, число людей, укушенных акулами, вероятно, тоже будет расти. Но из этого не следует, что риск быть укушенным выше для отдельного человека. Просто многие из нас проводят время в местах обитания акул, подчеркивают специалисты фонда.

Кстати, напомним, что нападениям акул на туристов в Красном море в июле есть еще одно объяснение — судно перевозило баранов из Австралии в Иорданию к мусульманскому празднику Курбан-байрам (отмечался в этом году 8–12 июля). Нескольких животных, сдохших в пути, сбросили в море как раз в районе Хургады. Трупы привлекли акул, которые собрались в этом месте, а купальщики стали жертвами безалаберности команды судна.

Тем временем ученые пытаются разработать устройство, способное отпугивать акул дистанционно. Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DAPRA) еще в 2009 году проводило исследования по созданию имплантата, позволяющего удаленно регулировать сигналы мозга акул. Он состоит из серии электродов, встроенных в мозг акулы, которые помогают в том числе понять, как древние хищники воспринимают окружающий мир. Учитывая, что у акул есть чувства, которых нет у людей, например способность ощущать электромагнитные поля, человечество могло бы извлечь немало пользы, научившись смотреть на мир с точки зрения акулы.