Акула напала на туристку в водах Красного моря в Египте

Фото: Stefan Sauer/ dpa/Global Look Press

Гражданка Австрии погибла после нападения акулы в водах Красного моря близ Хургады в Египте. Ею оказалась 68-летняя Элизабет Сквайер, она была замужем за египтянином и проживала в городу на берегу моря, сообщает Al Arabiya.

Происшествие случилось днём на глазах очевидцев в районе Сахль-Хашиш. Случившееся попало на видео. Люди на лодке пытались помочь женщине, которой акула откусила руку и ногу. В конце концов, они подняли её на борт и передали врачам.

В больницу женщина поступила в глубоком шоке и ужасе от произошедшего. Врачи боролись за её жизнь, они провели пострадавшей лёгочно-сосудистую реанимацию, но их усилия были тщетны. В итоге пострадавшая умерла.

Сейчас район Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей закрыт на три дня. Запрещены купание, рыбалка, дайвинг.

Ранее большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, напала на девушку в Австралии. Инцидент произошёл около города Эсперанс в штате Западная Австралия. Пострадавшая была госпитализирована с тяжёлыми травмами.