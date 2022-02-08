В Австралии акула-людоед напала на девушку

Большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, напала на девушку в Австралии, сообщает 9News. Инцидент произошёл около города Эсперанс в штате Западная Австралия. Пострадавшая госпитализирована с тяжёлыми травмами, врачи борются за её жизнь.
По данным очевидцев, 20-летняя девушка
Пляж закрыли для купальщиков, после чего местные власти начали расследование обстоятельств инцидента.
Большая белая акула является одной из крупнейших хищных рыб. В длину она может достигать 4,8 метра. Этот вид считается наиболее опасным для человека.
Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс аквалангист сумел выбраться из пасти горбатого кита. Он не получил серьёзных ран и сам добрался до берега. Мужчина был госпитализирован. Его выписали из больницы спустя несколько часов.