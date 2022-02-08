В Австралии акула-людоед напала на девушку

Большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, напала на девушку в Австралии, сообщает 9News. Инцидент произошёл около города Эсперанс в штате Западная Австралия. Пострадавшая госпитализирована с тяжёлыми травмами, врачи борются за её жизнь.

По данным очевидцев, 20-летняя девушка находилась в 50 метрах от берега, когда хищная рыба впилась в её торс. Отдыхавшие на пляже люди вытащили пострадавшую на берег. Девушка находилась без сознания.

Пляж закрыли для купальщиков, после чего местные власти начали расследование обстоятельств инцидента.

Большая белая акула является одной из крупнейших хищных рыб. В длину она может достигать 4,8 метра. Этот вид считается наиболее опасным для человека.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс аквалангист сумел выбраться из пасти горбатого кита. Он не получил серьёзных ран и сам добрался до берега. Мужчина был госпитализирован. Его выписали из больницы спустя несколько часов.