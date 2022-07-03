Еще один человек стал жертвой нападения акулы в Хургаде

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На пляже египетского курортного города Хургада погиб еще один человек, сообщили в Министерстве окружающей среды страны. Как передает РИА Новости, жертвой хищницы стала женщина. Власти намерены установить причины случившегося и уже принесли соболезнования семьям и близким погибших.

Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря, — говорится в официальном комментарии ведомства.

Губернатор провинции Красное Море запретил любую активность в море в районе происшествия. От района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей нельзя купаться, заниматься дайвингом и снорклингом, а также рыбачить.

О первой жертве нападения акулы в водах Красного моря стало известно 1 июля. Тогда от зубов зверя пострадала тоже женщина — ей откусили ногу и руку, в результате кровопотери она погибла.