Агрессивная риторика и провокации войск НАТО в адрес России наносят вред репутации стран Альянса и их национальным интересам. Об этом написал журналист Доминик Сансоне в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest.

Он отметил, что США и их союзники мало выиграют от позиции, занятой в отношении России после вхождения Крыма в состав последней. В то же время они могут понести значительные потери с точки зрения имиджа и влияния.

К реальным военным действиям не готова ни одна страна НАТО. В связи с этим любые их провокационные действия или заявления становятся блефом. Более того, подобная политика не находит поддержки у жителей государств Альянса, написал автор.

С 28 июня по 10 июля в Чёрном море проходили самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze. В них принимали участие около трёх тысяч военнослужащих, десятки кораблей и самолётов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя манёвры, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.