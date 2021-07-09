Женщина убила супруга кипятком, когда узнала об изнасиловании её детей

Британку приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа кипящей смесью воды и сахара. Она напала на супруга, когда ей сказали, что он изнасиловал двоих её детей, пишет New York Post.

Прокуратура сообщила , что 59-летняя Коринна Смит (Corinna Smith) из пригорода Ливерпуля, вылила на 80-летнего Майкла Бейнса (Michael Baines) кипяток, когда он спал в их постели. Он получил ожоги более 30% кожи и скончался через несколько недель после двух операций по пересадке кожи.

UK mom killed hubby with boiling water after he sexually abused her kids https://t.co/qvuc1ELoio pic.twitter.com/2iEidsx93a — New York Post (@nypost) July 11, 2021

Смит была в ярости из-за того, что ей сказали об изнасилованиях. Она вскипятила два чайника, добавила в воду три пакета сахара и напала на Бейнса. Сахар «сделал жидкость более вязкой, густой и липкой, чтобы она оставалась на коже и причиняла большую боль», отметили в прокуратуре.

Дочь Смита утверждала, что Бейнс насиловал её и её брата «много лет, когда они были детьми». Брат подтвердил обвинения.

Теперь британка будет сидеть как минимум 12 лет в тюрьме, прежде чем сможет подать прошение о условно-досрочном освобождении.

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