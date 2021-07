Женщина убила супруга кипятком, когда узнала об изнасиловании её детей

Прокуратура сообщила , что 59-летняя Коринна Смит (Corinna Smith) из пригорода Ливерпуля, вылила на 80-летнего Майкла Бейнса (Michael Baines) кипяток, когда он спал в их постели. Он получил ожоги более 30% кожи и скончался через несколько недель после двух операций по пересадке кожи.

