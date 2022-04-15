Жена Медведчука обратилась за помощью к принцу Саудовской Аравии

Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась на английском языке к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Салману Аль Сауду с просьбой о помощи в обмене британских пленных на её мужа. Своё обращение женщина опубликовала в соцсетях и также на YouTube.

Супруга оппозиционного политика заявила, что киевские власти держат её мужа в заключении в нечеловеческих условиях по политическим мотивам и что его жизнь в смертельной опасности.

16 апреля Марченко обратилась с аналогичной просьбой к родственникам двух британских военнослужащих, сдавшихся в плен России и ДНР в Мариуполе. Она призвала родственников задержанных британцев попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на Киев и обменять их на Медведчука. В среду она обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на своём YouTube-канале с просьбой помочь в освобождении её мужа.

Марченко ранее представила доказательства того, что спецслужбы Украины пытали ее мужа. По словам женщины, на одной из фотографий она рассмотрела на лице мужа большие гематомы и синяки.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять его на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.