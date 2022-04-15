Жена Медведчука призвала обменять пленных британцев на её мужа

Супруга арестованного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам двух британских военнослужащих, сдавшихся в плен России и ДНР в Мариуполе, с просьбой попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на Киев и обменять их на Медведчука.

В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путём их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука, — сказала она.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять его на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.

Марченко ранее представила доказательства того, что спецслужбы Украины пытали ее мужа. По словам женщины, на одной из фотографий она рассмотрела на лице мужа большие гематомы и синяки.

Ранее российский певец Филипп Киркоров призвал европейских политиков «вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование». Таким образом шоумен решил поддержать Оксану Марченко, жену задержанного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.