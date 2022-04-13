В МВД Украины ответили на предложение Зеленского об обмене Медведчука

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военнослужащих. Сначала из политика следует «выбить» показания и осудить, а затем уже обменивать, заявил он в эфире телеканала «Рада».

В идеале было бы сейчас провести, если это возможно, конечно, <...> максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определённые показания и после этого обменять, — сказал Денисенко.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение этой операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных.

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что задержание Медведчука было необходимо украинским властям, чтобы отвлечь внимание населения от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. При этом он предположил, что на самом деле политик мог быть задержан гораздо раньше. Кива добавил, что достоверной информацией по этому поводу не располагает.