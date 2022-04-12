Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять главу политсовета партии «Оппозиционная патформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских пленных. Его слова приводит ТАСС.

Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность, — сказал глава государства в своём обращении.

По словам украинского лидера, Медведчук скрывался в течение 48 дней и результате «попытался бежать за пределы <...> государства».

Ранее глава государства опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, на которой изображён Медведчук в камуфляжной форме и наручниках, и сообщил о проведённой спецоперации СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подтвердил информацию о задержании главы политсовета партии ОПЗЖ. По его словам, операция была проведена по поручению президента Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя произошедшее, заявил, что он «ничего не может» сказать по поводу задержания Медведчука. Он отметил, что данную информацию необходимо проверить ввиду огромного количества фейков.