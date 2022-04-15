Филипп Киркоров впервые высказался о спецоперации на Украине

Российский певец Филипп Киркоров призвал европейских политиков «вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование». Таким образом шоумен решил поддержать Оксану Марченко, жену задержанного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, передаёт URA.RU.

А теперь, европейские политики, посмотрите что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эммануэль Макрон, бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи про Вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине? — написал артист в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена).

Киркоров заявил, что пытки, как физические, так и моральные, неприемлемы вне зависимости от позиции человека и событий. По его мнению, никто никогда не может осуждаться без справедливого суда. В частности Киркоров упомянул Медведчука.

Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком, — заявил артист.

Ранее жена оппозиционного политика представила доказательства того, что спецслужбы Украины пытали ее мужа. По словам женщины, на одной из фотографий она рассмотрела на лице мужа большие гематомы и синяки.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.