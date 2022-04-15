Жена Медведчука заявила, что её муж подвергается пыткам

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Одной из главных задач ВС РФ в ходе спецоперации на Украине является уничтожение националистических батальонов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что в тех районах Украины, где нет нацбатов и «гражданское население не берётся в заложники», уже налаживается мирная жизнь, передаёт РИА Новости.

Уничтожение националистических батальонов на Украине для нас является первостепенной задачей <...>. Там, где нацбатальоны не берут мирное население в заложники и не расстреливают социальные объекты, — там и налаживается мирная...