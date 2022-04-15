Жена Медведчука заявила, что её муж подвергается пыткам

Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что она не знает, где в данный момент находится её муж, передаёт РИА Новости. Она также сообщила, что мужчина подвергается пыткам, а ей регулярно поступают угрозы. Марченко надеется, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, «как друг Украины и России», сможет помочь в освобождении оппозиционного политика.
Были опубликованы два фото моего мужа. На одном нет следов повреждений, на втором видны гематомы и синяки. Это значит, что снимки были сделаны в начале и после допроса. Поэтому есть основания полагать, что СБУ использует жестокие физические пытки, — сказала Марченко на пресс-конференции в Москве.
Марченко ранее обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно освободить мужа. Она заявила, что задержание Медведчука незаконно.
О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. В Кремле это предложение не приняли.