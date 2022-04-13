Жена Медведчука призвала Зеленского немедленно освободить мужа

Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на своём Youtube-канале с просьбой немедленно освободить мужа. Она заявила, что задержание Медведчука незаконно.

Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Медведчук не нарушал никаких законов Украины и не покидал её территорию. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие на Украине. Вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа, — сообщила Марченко в видеообращении.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. В Кремле это предложение не приняли.

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что задержание Медведчука было необходимо украинским властям, чтобы отвлечь внимание населения от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. При этом он предположил, что на самом деле политик мог быть задержан гораздо раньше. Кива добавил, что достоверной информацией по этому поводу не располагает.