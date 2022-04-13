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Мир

Жена Медведчука попросила Эрдогана помочь в освобождении её мужа

18:07, 13 апреля 2022
Жена Медведчука попросила Эрдогана помочь в освобождении её мужа
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Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на своём Youtube-канале с просьбой помочь в освобождении её мужа. Она отметила, что сейчас её супруг находится «в неизвестном месте в качестве заложника».

Ранее моего мужа хотели осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Всё, что происходило и происходит с моим мужем полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права, сказала Марченко в видеообращении.

Насильственное удерживание Медведчука Марченко назвала «проявлением терроризма». Она добавила, что опасается за жизнь своего супруга.

Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, — добавила Марченко.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. В Кремле это предложение не приняли.

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