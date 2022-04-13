Жена Медведчука попросила Эрдогана помочь в освобождении её мужа

Россия и Украина ведут переговоры между собой в онлайн-формате, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт РИА Новости. Она сообщила, что украинская сторона стремится «не договориться, а затянуть переговоры».

Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате, — сказала она. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремлю пока нечего заявить о результатах...