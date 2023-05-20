Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии

Фото: 41.mchs.gov.ru

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии. Его зафиксировала Геологическая служба США. При этом сообщается, что угроза цунами в регионе отсутствует.

По информации сейсмологов, эпицентр стихии находился на расстоянии 415 километров от столицы государства Нумеа. Очаг залегал на глубине 45 километров.

Данных о пострадавших не поступало.

19 марта близ Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 448 километрах от столицы. В регионе была объявлена угроза цунами.

Ранее сообщалось, что в департаменте Тотоникапан в Гватемале были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6. Отмечается, что толчки ощущались во многих районах страны, а также в Мексике и Сальвадоре.