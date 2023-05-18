Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Гватемалы

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В департаменте Тотоникапан в Гватемале были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного координатора по смягчению последствий стихийных бедствий. Отмечается, что толчки ощущались во многих районах страны.

Зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр в районе департамента Тотоникапан, — говорится в сообщении.

Кроме того, толчки чувствовались на юге Мексики и в Сальвадоре.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что Китае было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Оно произошло в 107 километрах к югу от населенного пункта Чапчала. Очаг стихии залегал на глубине 40 километров.

Также стало известно, что в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два неощутимых землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно.