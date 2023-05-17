Землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае

Фото: 41.mchs.gov.ru

В Китае было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Об этом в среду, 17 мая, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение произошло в 107 километрах к югу от населенного пункта Чапчала.

По данным центра, очаг стихии залегал на глубине 40 километров. Известно, что в Чапчале проживают около 22,1 тысячи человек.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр стихии находился в 30 километрах на северо-восток от города Куэнка. Очаг залегал на глубине 91 километра.

Кроме того, в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два неощутимых землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно.