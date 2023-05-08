Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Эквадоре

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Эквадоре зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр стихии находился в 30 километрах на северо-восток от города Куэнка.

Очаг залегал на глубине 91 километра.

По имеющимся данным,в Куэнке проживают порядка 276 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Утром 7 мая в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два неощутимых землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в японской префектуре Исикава. Еще более 20 человек пострадали. Инцидент произошел днем 5 мая на побережье Японского моря, очаг залегал на глубине 10 километров.