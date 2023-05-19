В Новой Каледонии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии, объявлена угроза цунами

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его зафиксировала Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 448 километрах от столицы Нумеа, очаг залегал на глубине 37 километров.

На основе предварительных параметров на побережьях, расположенных в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами, — говорится в сообщении о случившемся.

Ранее сообщалось, что в департаменте Тотоникапан в Гватемале были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6. Отмечается, что толчки ощущались во многих районах страны, а также в Мексике и Сальвадоре.

Также стало известно, что в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два неощутимых землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно.