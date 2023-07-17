Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Аргентине

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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Толчки наблюдались 17 июля в 03:05 по местному времени (06:06 мск). Эпицентр находился в 44 километрах на север от населенного пункта Лас-Лахас, где проживают 4,6 тысячи человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 161 километр.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 14 июля землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана. Эпицентр находился в 823 километрах на юго-запад от Алма-Аты. Информации о пострадавших либо разрушениях не поступало.

Ранее турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган предупредил об угрозе мощнейшего землетрясения в Стамбуле в случае активизации разлома в регионе Мраморного мора.