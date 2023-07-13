Сейсмолог предупредил о новой угрозе для Стамбула и всей Турции Сейсмолог: Стамбулу угрожает землетрясение магнитудой выше 7, эффект ощутит вся Турция

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Стамбуле и регионе Мраморного моря ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой более 7. Об этом РИА Новости рассказал профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, экономические последствия катаклизма ощутит на себе вся страна.

Ранее СМИ опубликовали заявление еще одного участника совета Наджи Герюра о возможном землетрясении в Стамбуле. Он объяснил это, в частности, тем, что одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море как раз у берегов Турции. По словам Эйидогана, ничего нового в этом заявлении нет, поскольку ученые периодически напоминают гражданам о том, чтобы те готовились к катастрофе, а власти предпринимали необходимые меры для уменьшения будущего ущерба.

Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований, — сказал эксперт.

Он добавил, что на этот случай разработан ряд сценариев возможного развития событий. По словам Эйидогана, если землетрясение случится в столице, негативный экономический эффект затронет всю страну, поскольку Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны. В целом же, согласно прогнозам, стихия может затронуть одновременно семь провинций, где проживают 25 млн человек, потому сложно представить, насколько значительный ущерб будет нанесен.

Турция с 6 февраля столкнулась с разрушительными землетрясениями. Как заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, они стали самыми сильными в стране с 1939 года. Число погибших превышает 45 тысяч человек. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров.