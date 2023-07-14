Землетрясение произошло на границе Таджикистана и Афганистана На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

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В ночь на 14 июля на границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям. Толчок был зафиксирован в 02:49 по местному времени (23:49 мск).

По имеющимся данным, эпицентр стихии находился в 823 километрах на юго-запад от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 35 километров.

О пострадавших не сообщается. Информация о разрушениях также не поступала.

Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган рассказал о том, что в Стамбуле и регионе Мраморного моря ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой более 7. По его словам, экономические последствия катаклизма ощутит на себе вся страна. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%.