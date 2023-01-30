Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в китайском Синьцзяне

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В понедельник, 30 января, на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайский сейсмологический центр. Инцидент случился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

По имеющимся данным, толчки зафиксировали в 07:49 (02:49 мск) в уезде Шахьяр округа Аксу. Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

28 января произошло землетрясение на северо-западе Ирана. Его магнитуда составила 5,7. Эпицентр подземных толков находился в 23 километрах на юго-восток от города Хой. Там проживают порядка 750 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 километров. Число пострадавших составило по меньшей мере 973 человека. Также сообщалось о трех погибших.

Ранее сообщалось, что в Албании 15 января произошло землетрясение магнитудой 4,7. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 23 километрах на северо-восток от столицы Албании, города Тираны, чье население составляет около 374 тысяч человек.