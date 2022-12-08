Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На острове Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 00:50 по местному времени 8 декабря (03:50 мск). Эпицентр располагался в 40 километрах от города Богор и 88 километрах от города Сукабуми. Очаг землетрясения находился на глубине 125 километров.

По имеющимся данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Ранее в результате землетрясения в районе Мраморного моря в Турции пострадали 22 человека. По имеющимся данным, жертв не было. Землетрясение зафиксировали утром 23 ноября, эпицентр находился в 14 километрах на юго-восток от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Власти города сообщили об отключениях электричества.

22 ноября на востоке Камчатки в районе поселка Усть-Камчатск произошли два землетрясения за час. Около 09:45 по местному времени в Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позднее ученые уточнили, что магнитуда толчка составила 6,0. Второе было зафиксировано в 10:25 по местному времени, его магнитуда составила 5,4.