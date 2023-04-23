Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-Среднеземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Действия стихии произошли около 00:17 мск 23 апреля.

Очаг землетрясения находился в 218 километрах на запад от населенного пункта Паданг, население которого составляет 840 тысяч человек, и залегал на глубине двух километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Также не объявлялось угрозы цунами.

Ранее сообщалось, что у побережья Мальты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Оно произошло в субботу, 22 апреля, в Средиземном море.

Также землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи. Эпицентр находился в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува, очаг залегал на глубине 576 км.