Зеленского сравнили с тараканом Американский ветеран Дрейвен: Россия проводит на Украине «дезинсекцию» от Запада

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Владимир Зеленский

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter заявил, что Россия на Украине борется с «вредителями», а именно с режимом президента Владимира Зеленского. Он добавил, что действия Запада на Украине можно сравнить «с нашествием насекомых и крыс». Военный уточнил, что Москва не пытается завоевать Украину.

Россия не пытается завоевать Украину, она освобождает ее от Запада. Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожите весь дом, вы выгоните вредителя, — написал Дрейвен.

Он напомнил, что военный потенциал России позволил бы «уничтожить планету», а оружия у страны больше чем у всех стран НАТО вместе взятых.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «упорно сражается» за Артемовск, так как понимает, что российские силы могут перейти в быстрое наступление. Он добавил, что при таком раскладе ВС РФ консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.