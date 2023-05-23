Зеленского предупредили о последнем шансе для Украины FT: саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Киева со стороны Запада

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Обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.

Западу будет трудно помогать Киеву, если контрнаступление украинской армии провалится. Европейские страны и США уже сейчас жалуются на дефицит боеприпасов из-за отправки вооружений на Украину. Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели, — написал Рахман.

По его словам, нарастающее давление на Зеленского связано также с потенциальной победой Трампа на выборах президента США в 2024 году. Рахман отметил, что в этом случае помощь Запада может полностью прекратиться.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам. Он пояснил, что у американского руководства есть три основные цели: предотвратить эскалацию, отказаться от поддержки Киева и отказаться предоставлять Украине гарантии безопасности.